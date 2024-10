Attimi di paura intorno alle 16 di oggi, giovedi 17 gennaio, presso il T Hotel di Cagliari, in via Dei Giudicati, dove un uomo armato di taglierino si è presentato davanti alle scalinate forse (ma era solo un'ipotesi iniziale) con l'intenzione di contestare il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ospite della struttura ricettiva in occasione del suo tour elettorale in Sardegna.

L'uomo, un 54enne di Monserrato, pare abbia spaventato i presenti prima di essere immobilizzato e disarmato dagli agenti delle Volanti della Polizia, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, intervenuti sul posto dopo alcune chiamate al 113.

Il malintenzionato (pare sia già conosciuto dalle forze dell'ordine come persona instabile, con precedenti), è stato immobilizzato dai poliziotti e ricoverato nel reparto di Psichiatria dell'ospedale Santissima Trinità, a Is Mirrionis, dove è piantonato dagli agenti: per lui scatterà quasi certamente una denuncia penale.