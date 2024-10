Rapina a mano armata nel pomeriggio di oggi a Nuoro.

Erano le 14 circa quando un uomo, col volto scoperto e armato di pistola, si è avvicinato a un’auto in via Lombardia, in pieno centro, nei pressi della piscina comunale. A bordo del mezzo in sosta si trovava una donna di 59 anni che era diretta verso la struttura sportiva quando il malvivente le ha puntato la pistola in testa rubandole le chiavi dalle mani sotto la minaccia dell’arma.

L’uomo, dopo averla strattonata e scaraventata fuori dall’abitacolo, è salito a bordo dell’auto, una Renault Modus di colore rosso, portando con sé anche tutto quanto si trovava all’interno compresi borsa e cellulare della vittima.

Il rapinatore è poi fuggito per le vie della città prima di abbandonare il mezzo e portare con sé la borsa della donna. La polizia, ora, indaga per individuare il responsabile. L’auto è stata rintracciata rapidamente grazie alla localizzazione del telefonino rimasto a bordo.