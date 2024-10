Un 26enne di Sassari è stato arrestato per tentato furto aggravato: è stato sorpreso all'interno del Tribunale da una guardia giurata in servizio di vigilanza ed è stato fermato per poi essere consegnato agli agenti della squadra volanti della questura di Sassari.

Il giovane si era introdotto all'interno del palazzo di giustizia rompendo un infisso mediante l'uso di un martello ed una pinza. Oltre all'arresto in flagranza di reato per tentato furto aggravato, il 26enne è stato denunciato per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Al termine delle formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Bancali.