Durante la notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari, sono intervenuti in questo vico Pietro Martini, ove un 42enne senza fissa dimora, in stato di alterazione psico-fisica, veniva sorpreso mentre colpiva ripetutamente a calci il portoncino di un'abitazione privata. Alla vista dei militari, l’uomo lasciava cadere a terra un coltello a serramanico della lunghezza di 16 cm.

I militari operanti hanno cercato di calmare l’uomo ed richiesto l’intervento di personale del 118 che a bordo di un’ambulanza lo ha trasportato presso il reparto psichiatrico dell’ospedale SS Trinità, ove egli era già sottoposto a cure mediche. Il coltello è stato sequestrato.

L’uomo denunciato in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere e segnalato alla Prefettura per la violazione amministrativa del divieto di uscita notturna, previsto dall’ultimo DPCM per il contenimento della pandemia da Coronavirus.