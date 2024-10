Un giovane 34enne con precedenti di polizia, è entrato armato di un coltello di30 centimetri e di una pistola cal. 9mm (giocattolo, identica al vero), all’interno di un centro di richiedenti asilo di Pirri, cercando un giovane extracomunitario con cui lo stesso avrebbe dibattuto animatamente poco prima per cause ancora in corso di accertamento.

Con fare minaccioso e violento, il giovane chiedeva animatamente agli occupanti dell’immobile di trovare il richiedente asilo cercato poiché, con fare aggressivo, lo avrebbe voluto assalire con coltello e pistola (poi risultata essere inutilizzabile a seguito degli esami dei militari intervenuti).

Il giovane extracomunitario però non era fortunatamente nel suo alloggio, pertanto è stato scongiurato il possibile tragico epilogo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti (su richiesta 112 di personale della struttura) i Carabinieri della stazione di Pirri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cagliari.

Scattate le ricerche dell'aggressore (nel frattempo allontanatosi), gli operatori individuavano il sospettato della violenta azione minacciosa (minaccia aggravata, violazione di domicilio e porto abusivo di pistola e coltello), pertanto il giovane veniva sottoposto a perquisizione personale e domiciliare e venivano trovati nella sua immediata disponibilità le armi utilizzate nella circostanza nonché gli indumenti indossati. Le attività dei militari sono ancora in corso per meglio chiarire tutti i dettagli della pericolosa vicenda, mentre il pregiudicato è stato denunciato.