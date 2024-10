La Polizia di Stato ha arrestato Stefano Pani, 54enne, oristanese, senza fissa dimora, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, responsabile del reato di tentato furto aggravato e denunciato in stato di libertà per il porto e possesso di oggetti atti ad offendere.

Un cittadino, tramite chiamata al 113, ieri sera ha segnalato la presenza, nei pressi di via Mameli, di un uomo magro, con barba bianca, vestito con pantaloni e berretto mimetici e con in spalla uno zaino di colore rosa, che aveva appena danneggiato, con un grosso coltello, la cappotta di un’autovettura parcheggiata.

L’uomo, vistosi scoperto, si è però dato alla fuga in direzione via Sassari, seguito dal citatdino che nel frattempo era in linea con la Questura. Subito, due equipaggi della squadra Volante, hanno intercettato l’uomo appena segnalato e il cittadino che aveva effettuato la segnalazione, che lo seguiva a debita distanza in continuo contatto telefonico con la Sala Operativa.

Il soggetto, apparentemente un clochard, è stato immediatamente fermato e identificato per Stefano Pani. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di due coltelli, della lunghezza di 23 cm e di 14 cm, di cui uno occultato all’interno dello zaino e l’altro ancora in mano all’uomo, probabilmente usato per danneggiare la cappotta dell’autovettura e tentare di asportare gli oggetti al suo interno. Il 54enne è stato accompagnato presso gli uffici della Questura e tratto in arresto per il reato di tentato furto aggravato.

Dell’avvenuto fermo è stato informato il magistrato di turno, il quale disponeva che l’uomo venisse trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida e rito direttissimo fissato per la mattinata odierna.