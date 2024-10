Nella notte del 15 agosto, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari, hanno tratto in arresto per rapina aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale un 20enne e un 17enne, entrambi di Monserrato e con precedenti.

I militari, allertati dalla Centrale Operativa che aveva ricevuto una richiesta di intervento per una aggressione con rapina, sono intervenuti presso il lungomare Poetto, dove avrebbero individuato i due giovani a bordo di un monopattino che poco prima era stato rubato, con la minaccia di un coltello, a un 30enne di Quartu Sant’Elena.

Una volta riconosciuti, il maggiorenne avrebbe acconsentito all’identificazione mentre l’altro si sarebbe divincolato ma sarebbe stato nuovamente individuato più avanti in mezzo ad altre persone nel maldestro tentativo di confondersi.

Il coltello, ancora nella disponibilità dei due, è stato sequestrato, mentre il monopattino è stato restituito al proprietario. Per i due giovanissimi, arrestati, è stato disposto il trasporto rispettivamente presso la casa circondariale di Uta e il centro di prima accoglienza di Quartucciu.