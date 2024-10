Tragedia ad Aritzo, in località "Bau ponte". Questa mattina, intorno alle 9, Salvatore Pranteddu, noto Toto, storico torronaio e castanicoltore del paese di circa 60 anni, ha perso la vita dopo essere caduto da un castagno che stava potando.

A causare la caduta forse un malore, in seguito al quale il malcapitato ha compiuto un volo di circa cinque metri.

Inutili gli immediati soccorsi, la vittima è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari ma i traumi riportati erano troppo gravi e gli sono costati la vita.

Sgomento e commozione in paese e in tutto il territorio, dove Pranteddu era conosciuto per la sua attività commerciale che lo vedeva come ospite fisso di molte feste.