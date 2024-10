Ci sono importanti novità per quanto riguarda la Sagra delle Castagne e delle Nocciole di Aritzo, inserita nell’itinerario dell’Autunno in Barbagia 2016. L’attesissimo evento, giunto alla sua 46^ edizione, attirerà, come ogni anno, migliaia di turisti e visitatori nel centro della Barbagia.

“Da quest'anno – spiega Libero Loi, presidente della locale Pro Loco – si è deciso di modificare le modalità di arrivo dei turisti, in particolar modo quelli che viaggiano in autobus, sia dal sud che dal nord della Sardegna. Per venire incontro alle esigenze dei turisti ed alle numerose richieste delle agenzie di viaggio, sarà garantito l'arrivo degli autobus all'ingresso del paese”.

“I pullman che arrivano dal sud – spiega Loi – potranno far scendere i passeggeri all'altezza dell'Hotel Sa Muvara e, una volta fatta l'inversione di marcia, potranno parcheggiare lungo la statale nel senso inverso a quello di arrivo. Gli autobus che arrivano dal nord Sardegna, invece, potranno far scendere i passeggeri all'ingresso del paese all'altezza del bivio per le scuole, dove potranno anche fare inversione e parcheggiare lungo la Strada Statale verso Belvì”.

“Questo permetterà di evitare le lunghe passeggiate cui talvolta sono costretti i nostri ospiti. Anche le auto verranno fatte entrare all'interno dell'abitato dove potranno fermarsi finché i parcheggi disponibili non saranno saturi. Impegneremo per questo numerosi addetti al traffico, affinché tutto si svolga in maniera ordinata e tutti possano apprezzare appieno la nostra sagra, giunta alla 46^ edizione”.

Conclude il presidente della Pro Loco: “Sarà naturalmente a disposizione anche il servizio di minibus navetta per coloro che sono distanti dal centro abitato, in maniera tale che veramente tutti possano godere della manifestazione”.