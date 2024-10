Boschi, profumi di caldarroste e frutti della terra, nell'Autunno in Barbagia di Aritzo che abbraccia la sagra delle noci e delle castagne. Oggi e domani il paese si popola di amanti della montagna e della buona tavola. Sedicesima tappa della manifestazione Aspen edizione 2014. Chicche del calendario aritzese: gli spettacoli di Benito Urgu, i Cugini di campagna e la rassegna etno-musicale.

NOCI E MELAGRANE Mosaico policromo di doni della Natura. In uno scenario scandito da addobbi che vanno dal rosso delle melagrane al marron di castagne e noci, oggi alle 10 apertura degli stand dell'artigianato e dell'agroalimentare. Di scena le migliori proposte della cucina locale: carni arrosto, formaggi, insaccati, dolci a base di frutta secca. E l'immancabile Carapigna. Alle 18 distribuzione gratuita delle caldarroste e assaggi di vino novello.

ESCURSIONI NEI BOSCHI Appuntamento ormai di rito le escursioni guidate in mezzo ai boschi. Gli appassionati di passeggiate ecologiche, tra le fragranze autunnali di foglie umide, funghi, muschi, saranno accompagnati su campagnole in mezzo ai castagneti secolari e, cestini alla mano, potranno raccogliere i frutti della madre Terra. Viaggi su fuoristrada ogni 10 minuti, si parte da piazza del Cimitero dove ci sono i punti informativi. Costo per la giornata 10 euro comprensivi di “spuntino”.

CONCORSO FOTOGRAFICO Scatti d'autore con lo sguardo del turista. Gli ospiti che, armati di macchina fotografica o altro dispositivo capace di catturare immagini, immortaleranno i personaggi, i momenti e gli scorci più significativi, potranno partecipare al concorso promosso dalla Pro Loco. Un'apposita giuria premierà nei prossimi mesi le foto più interessanti.

ARTE E SPETTACOLI Ampio spazio anche alle proposte artistiche. Da non perdere la mostra del pittore locale Antonio Mura. Sia oggi che domani esibizioni itineranti: sotto i riflettori il coro Bachis e i migliori gruppi folk dell'Isola. Questa sera alle 22 concerto dei Cugini di campagna. Domani, dalle 11 in poi, varietà etnomusicale presentato da Giuliano Marongiu: sul palco i Cantigos, Roberto Tangianu e Peppino Bande. Nel pomeriggio sketch di Benito Urgu, Lucia Budroni, Incantos, Ballende e cantende. Durante la sagra potranno essere visitati l'Eco museo della montagna sarda e del Gennargentu, la chiesa con la torre campanaria, la casa padronale Devilla del diciassettesimo secolo, le carceri spagnole e la mostra “Bruxas”. Informazioni: 3349090340, 0784/6272-629801.