In Sardegna

Aria di Natale a Villagrande Strisaili. Anche quest'anno la Proloco ripropone un evento in piazza ricco di sorprese e divertimento in attesa delle festività natalizie 2015. Sabato 19 dicembre avrà luogo la seconda edizione dei “Mercatini di Natale”: dalle ore 15:30 ci si ritroverà in piazza di chiesa tutti quanti, grandi e piccini, per l'addobbo dell'albero di Natale con le decorazioni realizzate dai bambini.