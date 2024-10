L’autopsia sul corpo di Giampaolo Argiolas, l'allevatore di 42 anni di Noragugume ucciso giovedì sera sulla Provinciale 33, ha stabilito che un solo colpo, esploso in pieno volto, vicino all’occhio sinistro, è stato fatale per la vittima. Non dunque, come si pensava all’inizio, da una scarica di pallettoni.

Giovedì scorso Argiolas aveva appena terminato il lavoro nella sua azienda agricola e verso le 18 stava facendo rientro in paese con un camion adibito al trasporto del bestiame quando è stato raggiunto da alcuni pallettoni, ma solo uno lo ha raggiunto. L'uomo è morto sul colpo, mentre il camion si è ribaltato in una cunetta.

Ieri pomeriggio il sostituto procuratore Andrea Mammone che coordina le indagini, ha autorizzato la restituzione della salma ai familiari.

I funerali sono previsti questa mattina nella chiesa di San Giacomo a Noragugume.

Intanto proseguono le indagini dei carabinieri della Compagnia di Ottana, diretta dal tenente Massimo Meloni. Si scava nel passato turbolento di Argiolas.