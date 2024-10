Sono partiti i lavori per la sistemazione dell'area di via Costituzione.

In quello che fino a oggi era uno spazio incolto nascerà il Parco della Legalità Falcone e Borsellino, uno spazio dedicato principalmente ai bimbi con l'installazione dei primi giochi di tipo inclusivo nel nostro comune, che potranno quindi essere utilizzati anche dai bimbi meno fortunati:«Il progetto – evidenzia il vice sindaco nonché assessore all’Urbanistica, Massimiliano Bullita - è stato curato interamente dall'ufficio tecnico comunale consentendo così anche un risparmio di risorse. Oltre allo spazio con prato verde e giochi per i bimbi saranno ricavate due aree con alberi e macchia mediterranea, più una terza in cui verranno messi a dimora tre ulivi a simboleggiare il sacrificio dei giudici, delle loro scorte e di tutti coloro che hanno perso la vita nella lotta alla mafia».

IL PROGETTO. Verranno impiantati almeno 13 nuovi alberi e numerosi cespugli di macchia mediterranea riducendo al minimo l'impatto delle strutture cementizie, infatti a fronte dei2000 metri quadrati di superficie i camminamenti occupano appena190 metri quadrati.

A delimitare l'area verrà realizzato un muretto di sicurezza per evitare che i bambini possano accedere direttamente alla strada, che può essere utilizzato come panchina dai fruitori del parco. L'Amministrazione comunale ha ritenuto doveroso intitolare questo spazio dedicato sopratutto ai bambini, ai due giudici Falcone e Borsellino, affinché si conservi e cresca nelle persone fin dalla più tenera età la cultura della legalità, sopratutto in un comune come il nostro che ha un legame stretto con la lotta alla mafia che ha visto la prematura scomparsa della nostra concittadina Emanuela Loi:« Un gesto di impegno sociale per la collettività – spiega il sindaco di Sestu, Paola Secci - intitolare questo spazio dedicato sopratutto ai bambini, ai due giudici Falcone e Borsellino, affinché si conservi e cresca nelle persone fin dalla più tenera età la cultura della legalità, sopratutto in un comune come il nostro che ha un legame stretto con la lotta alla mafia che ha visto la prematura scomparsa della nostra concittadina Emanuela Loi».