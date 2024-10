Settimana fitta di incontri per i seminari relativi alla fase di animazione delle manifestazioni di interesse per l’attuazione dei Progetti di Filiera e Sviluppo Locale PFSL per il rilancio delle aree di crisi della Sardegna.

Domani (martedì 9) i funzionari del Centro Regionale di Programmazione e del Bic saranno in mattinata a Porto Torres, alle 10.30, Sala FIlippo Canu (Corso Vittorio Emanuele, 95), mentre nel pomeriggio a La Maddalena, alle 16.30 nei locali ex Magazzini Ilva di Cala Gavetta.

Mercoledì 10 ad Alghero alle 16.00, Sala della Fondazione Meta (Piazza Porta Terra 9), giovedì 11 a Sanluri alle 17.00 Sala ex Montegranatico (piazza Castello) e venerdì 12 a Nurachi alle 17.00 al Centro sociale (prolungamento via Santa Lucia, dietro campo sportivo).

Il ciclo di seminari è finalizzato a illustrare a tutti i soggetti interessati, i contenuti del bando per le imprese e la procedura per l’ottenimento degli incentivi.