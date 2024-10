Un seminario informativo per illustrare a tutti i soggetti interessati, i contenuti del bando per le imprese e la procedura per l’ottenimento degli incentivi. Giovedì 4 luglio, a Siniscola, alle 16,30 nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Comunale “L. Oggiano” (via Pietro Micca) si terrà un incontro per la partecipazione al Progetto di Sviluppo Locale (PSL) della Sardegna Centrale, che rientra nella fase di animazione per le manifestazioni di interesse relative all’attuazione dei Progetti di Filiera e Sviluppo Locale PFSL per il rilancio delle aree di crisi della Sardegna.

I seminari sono organizzati dal Centro Regionale di Programmazione con il supporto del Bic Sardegna – Sardegna Imprese e Sviluppo in qualità di Soggetto Attuatore. L’incontro segue quelli di Sassari, Pratosardo e Bosa. E’ possibile consultare il bando all’indirizzo mail: www.regione.sardegna.it sezione bandi e gare d’appalto.