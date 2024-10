Il Banco di Sardegna sostiene le famiglie e le imprese colpite dal maltempo che nelle scorse settimane ha messo in ginocchio alcune aree della Sardegna.

L’istituto di credito ha stanziato 50 milioni di euro che permetteranno di sospendere per un anno le rate dei mutui relativi alle abitazioni e concedere prestiti personali o aziendali per la riparazione o la sostituzione dei beni danneggiati.

Il progetto è stato battezzato “Reazione e Rilancio”, a indicare il messaggio di incoraggiamento rivolto alle famiglie e alle aziende perché recuperino in fretta la serenità.

Le istanze per la sospensione delle rate dei mutui dovranno essere accompagnate da una semplice autocertificazione dei danni subiti. Le imprese potranno inoltrare le richieste attraverso le associazioni di categoria e, se necessario, i consorzi fidi di settore interverranno con garanzia diretta nell’ambito delle convenzioni in vigore. Le filiali dell’istituto di credito saranno a disposizione per assistenza a partire dal 26 novembre.

"Abbiamo voluto dare una risposta immediata a tutti coloro che hanno, purtroppo, subìto gravi danni durante l’ultima ondata di maltempo che ha colpito l’isola – dice il direttore generale del Banco di Sardegna, Giuseppe Cuccurese – Ci siamo concentrati con priorità sul tessuto dei piccoli imprenditori, senza ovviamente dimenticarci delle realtà più grandi che, avendo subito danni maggiori per importo, seguiremo con interventi ad hoc. Faremo il possibile per semplificare i processi e ridurre al minimo i tempi, perché l’urgenza, in questo caso, è una prescrizione essenziale. Contiamo molto anche sulla collaborazione che ci daranno le associazioni di categoria".

Per le famiglie, il Banco ha previsto la possibilità di chiedere sia una moratoria di sospensione, fino a 12 mesi, del pagamento delle rate del mutuo per la casa, sia la concessione di un prestito personale per la riparazione o la sostituzione dei beni danneggiati.

Due, invece, le richieste che possono avanzare le imprese. Potranno chiedere una moratoria di sospensione fino a un anno delle rate di pagamento dei mutui. Possono poi accedere a un finanziamento a medio termine di liquidità per la ricostituzione delle scorte, per la sostituzione o la riparazione dei beni danneggiati e per qualsiasi altro intervento legato alla propria attività produttiva.

I finanziamenti non richiedono alcun tipo di garanzia ipotecaria e, proprio perché sono erogati per i danni causati dal maltempo, prevedono condizioni di tasso ridotte e non comportano spese di istruttoria.