Ecco come saranno impegnati i 18.052.887 euro del bilancio della città Metropolitana, in particolare per manutenzione strade provinciali e scuole. Sarà così ripartito: 2.300.000 per la realizzazione di pensiline Ctm e Arst accessibili, presso gli oltre 50 istituti scolastici delle scuole superiori gestite dalla città Metropolitana di Cagliari.

650mila euro manutenzione straordinaria scuole superiori, 250mila Istituto Giua Assemini impianto sportivo. 50.000 manutenzione straordinaria dello stabile Questura; 2.700.000 manutenzione straordinaria s.p 2 ponte Rio Cixerri.

795mila euro saranno impiegati per la manutenzione straordinaria s.p 2 ponte Pedemontana. 1.550.000 manutenzione straordinaria s.p 90 ponte Uta s.s. 130; 2.971.000 manutenzione straordinaria s.p 1 ponte Casic S. Lucia strada consortile; 500.000 per lavori straordinari anticipati eventi alluvionali strade; 5.886.887 transazione al comune di Cagliari per utilizzo dei locali istituti scolastici concessi in locazione per eliminare i doppi turni.