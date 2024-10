Potenziamento aree giochi sul territorio di Quartu Sant’Elena, con queste belle immagini il Parco Naturale Regionale Naturale Saline di Molentargius mostra agli utenti che si sta procedendo alla realizzazione di una nuova area giochi peri bambini sul territorio quartese.

Si tratta, ed è questo il valore aggiunto della iniziativa, di giochi inclusivi per minori, adatti anche ai bimbi diversamente dotati. Questi giochi si associano nello spirito ad altre opere già realizzate (quali un capanno di avvistamento per la fauna), che sono fruibili anche alle persone diversamente abili, perché il Parco è di tutti e da tutti deve essere goduto.

L'intervento specifico è nato grazie alla possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati, contratti finalizzati a realizzare iniziative che consentano il perseguimento di interessi pubblici e che permettano contestualmente anche un risparmio economico e grazie alla applicazione del ''Regolamento per le Sponsorizzazioni'' del Parco.

In seguito alla pubblicazione di un avviso pubblico per la ricerca e individuazione di sponsor tecnico per la realizzazione della nuova area giochi inclusivi per minori, sono state invitate a partecipare alla gara le ditte che avessero presentato istanza, ed infine il Parco ha affidato alla ditta Sc Progetti srl di Sinnai, mediante sponsorizzazione, l'intervento in oggetto. Il termine dei lavori è previsto per la fine del mese di maggio 2020.