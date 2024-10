L’area in questione risulta in uno stato di totale abbandono. Sono tanti i fruitori di tale servizio che si lamentano dell’assenza delle aree ecologiche, di cestini, dei distributori automatici dei sacchetti per le deiezioni.

Negli ultimi anni in Sardegna, grazie anche alla Legge Regionale, si è assistito ad un vero e proprio proliferare di spiagge per cani, dall’anno 2014 anche l’amministrazione comunale di Cagliari si è uniformata in tal senso, aprendo ai cani un bel tratto di arenile all’altezza dell’Ospedale Marino, realizzando così la tanto attesa “Dog Beach”.

“Ha trovato risposta dopo tanto tempo l’esigenza segnalata dai cittadini di poter godere della stagione estiva in compagnia dei loro animali – spiega in un’interrogazione scritta rivolta al sindaco Zedda, il consigliere comunale del Gruppo Misto Alessandro Sorgia - dopo l’inaugurazione dell’area in questione avvenuta appunto nel 2014, la spiaggia è rimasta attiva per le estati successive, i cancelli di ingresso risultano divelti, la recinzione si presenta in totale stato di degrado, venendo meno la sicurezza in generale ed in particolare degli animali che potrebbero scappare indisturbati. Nei bordi della recinzione si notano in grande evidenza le deiezioni lasciate abbandonate da parte dei padroni dei cani, ora però è necessario – aggiunge Sorgia - un pronto ed immediato intervento atto alla eliminazione degli inconvenienti evidenziati, al fine di restituire un servizio più comodo e sicuro alla città”.