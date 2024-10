Cossoine di prepara a festeggiare San Sebastiano. Il programma dei festeggiamenti, organizzato dal comitato guidato da Giuseppe Campus, avrà inizio sabato 12 maggio alle 17.30 con la benedizione in casa dell’obriere in via Giuseppe Sotgiu 5.

Alle 19.00, dopo la recita dei Vespri e la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di San Sebastiano (18.00), partirà la tradizionale ardia accompagnata dalla fucileria. Alle 21.00, nel piazzale antistante la Chiesa intitolata al Santo, si terrà una serata musicale con il gruppo Happy Days.

La seconda e ultima giornata di festa inizierà di buon mattino, precisamente alle 8.00, con la celebrazione della funzione liturgica nella Chiesa parrocchiale di Santa Chiara seguita, alle 9.30, dalla nuova benedizione presso la casa dell’obriere. Alle 10.00 nuova edizione dell’ardia accompagnata dalla fucileria. Al termine, il Simulacro di San Sebastiano verrà portato in processione per le vie del paese accompagnato dalla banda musicale di Ittiri e dal carro con i buoi di Domusnovas.

Subito dopo, Don Peppino Lintas (parroco di Cossoine) e Don Matteo Bonu (parroco di Bonnanaro) celebreranno la Messa solenne che sarà animata dai canti di Manuela Bande accompagnata dal pianista Marco Bande. Alle 15.00, la pineta comunale ospiterà una gara di tiro alla carabina ad aria compressa di libera vendita. Alle 22.00, l’atto finale della festa con l’esibizione del cabarettista Mauro Salis e l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.