Dopo lunga malattia, don Domenico Obinu, parroco di Ardauli, si è spento ieri all’età di 71 anni. E’ deceduto nel pomeriggio all’ospedale di Oristano.

L’amato parroco era nato a Simaxis il 4 gennaio 1946, fu ordinato presbitero nel suo paese di origine dall’arcivescovo Monsignor Sebastiano Fraghì il 13 luglio 1975.

Nei primi anni di ministero servì le comunità di Samugheo e di Desulo come viceparroco.

Nel 1984 divenne parroco di Gadoni, nel 1988 di Desulo e nel 1993 di Ardauli, comunità che ha servito fino alla fine.

“Con profonda tristezza, a nome di tutta la comunità, vogliamo darle il nostro saluto, Don Domenico – scrive l’amministrazione Comunale del piccolo centro del Barigadu -. In questi 24 anni, ha lasciato tanto di lei in ognuno di noi. Le sue parole, la sua sincerità e l'amore verso il nostro paese rimarranno sempre vivi nei nostri cuori.

Saranno, tuttavia, la sua tenacia e la sua forza d'animo quelle che ricorderemo di più; nonostante la malattia non ha mai abbandonato il suo gregge.

Non è stato per tutti noi solo il parroco, ma anche un amico, una guida e un cittadino di Ardauli. Per questo motivo, vogliamo dirle grazie attraverso la forma di linguaggio che ha sempre amato di più: la musica. Con la speranza che queste splendide note possano raggiungerla fra le braccia del Padre, affidiamo alle sue preghiere la nostra comunità. Arrivederci Don Domenico”.

Il funerali si terranno nella chiesa parrocchiale questo pomeriggio alle 15.

Successivamente la salma sarà trasportata a Simaxis, dove alle 17.30 sarà celebrata una seconda messa.

In copertina: panoramica tratta dalla pagina Facebook del Comune, foto Don Domenico Obinu da Arcidiocesi Oristano.