L'Archivio di Stato di Nuoro si trova in uno stato di crisi, mancano il personale e i mezzi tecnici per farlo funzionare: è la denuncia del deputato del gruppo Misto Bruno Murgia (Fi) contenuta in una interrogazione al ministero dei Beni e Attività culturali.

"L'istituto - spiega - conserva un patrimonio di circa 14mila unità divisi in atti notarili, Prefettura, cessato catasto, Tribunale, Pretura a Questura, cui si aggiungono donazioni private di documenti e libri e una ricca biblioteca specialistica di storia sarda. A dirigere l'intera struttura c'è una sola persona che opera con grande abnegazione e un altro dipendente che non ha un contratto fisso. Mancano i mezzi tecnici per digitalizzare e mettere a disposizione del pubblico l'intero materiale conservato, mancano le risorse per svolgere ogni attività di ricerca".

"Vista la grave situazione - ha sottolineato il parlamentare - chiedo al Governo se intenda investire più risorse per personale specializzato e mezzi tecnici per poter conservare e divulgare il materiale contenuto nell'archivio".