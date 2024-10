Ieri mattina gli studenti del Dipartimento di Architettura di Alghero hanno protestato in Piazza Università a Sassari per la mancanza dei fondi indispensabili per la sopravvivenza della stessa Facoltà.

La Facoltà di Architettura di Alghero, ora Dipartimento, è nata nel 2002, prima facoltà di architettura in Sardegna. Nel 2009 è risultata la miglior facoltà di Architettura d’Italia nella valutazione CENSIS – La Repubblica e da quattro anni resta sul podio.

“Dove sono i nostri servizi? Dov’è la casa dello studente? Dov’è la mensa? Dov’è la rete Wifi?” sono alcune delle domande rivolte da una delegazione di studenti al prorettore dell'Università di Sassari, Omar Chessa.

I corsi, frequentati da circa 450 studenti, hanno bisogno di un immediato finanziamento da parte della Regione di 300 mila euro altrimenti il Dipartimento rischierà la chiusura.