In occasione dell’avvio di Archistore, nuovo centro servizi per l’Architettura ad Alghero, si bandisce un contest di design in due fasi: una fase progettuale e una costruttiva riguardanti il tema della seduta. Vengono individuate due sezioni: 1. sedute per interni 2. sedute per esterni.

Il concorso si sviluppa in due fasi. La prima fase consiste nell’elaborazione progettuale, mentre la seconda prevede, dopo un’accurata selezione, la costruzione di 6 delle proposte presentate (tre per interni e tre per esterni).

La giuria analizzerà tutti i progetti pervenuti e sceglierà i sei ritenuti particolarmente meritevoli di passare alla seconda fase. Il giorno dell’inaugurazione ufficiale di Archistore verranno presentati i prototipi e proclamati i vincitori di entrambe le sezioni.

Ecco il link per scaricare il bando e il modulo di iscrizione:

http://archistoredesigncontest.wordpress.com/