“Quella che stiamo vivendo, come noto, è una crisi sanitaria, sociale ed economica senza precedenti dal secondo dopoguerra ad oggi, ed è per questo che con responsabilità, senso civico e spirito solidaristico siamo chiamati ad affrontare, tutti insieme, questa delicata fase della nostra storia”.

A pronunciate queste parole è stato il Sindaco di Silanus, Gian Pietro Arca che ha annunciato l’arrivo di 18mila euro per il suo Comune relativo al “Fondo di Solidarietà”.

Sospesi anche tutti i tributi comunali e gli atti di riscossione. “Come Amministrazione Comunale dobbiamo e vogliamo essere al fianco di ogni singola persona, delle famiglie e delle imprese, per proteggere la loro dignità e aiutarle in ogni modo a fronteggiare le difficoltà che si stanno presentando e che, con il passare del tempo, purtroppo, sono sempre più gravose”, ha aggiunto il primo cittadino.

“Nonostante le poche risorse a disposizione e le limitazioni burocratiche a cui deve soggiacere, – ha concluso Arca – abbiamo stanziato un’ulteriore somma per predisporre aiuti concreti in favore di coloro che, imprenditori compresi, a seguito della particolare situazione in atto, stanno vivendo momenti difficili”.