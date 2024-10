Il forte vento di scirocco e la pioggia stanno creando qualche disagio tra Cagliari e il Medio Campidano. Ad Arbus una tromba d'aria ha in parte scoperchiato uno stabile comunale, in via XX Settembre.

Parti del tetto in laminato e catrame sono finite sulle abitazioni accanto, ma non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sanluri, i tecnici e gli operai comunali che stanno mettendo in sicurezza la zona.

Problemi anche a Villamassargia a causa di qualche ramo caduto. Stesso discorso nel cagliaritano per cornicioni, pali dell'illuminazione e cartelloni pericolanti.

Sempre a causa del forte vento, questa mattina sono state sospese le operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi nel Pontile della Syndial di Assemini.

FOTO TRATTA DA ARBUS METEO