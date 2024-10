Nella mattinata di ieri ad Arbus, intorno alle ore 6.45, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villacidro sono intervenuti in via Dante, dove per cause in corso di accertamento un 27enne del luogo ha perso il controllo della sua auto, una Citroen ds3, arrestando la sua corsa contro il muro di un’abitazione.

I militari, durante i rilievi di legge del sinistro, hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà del giovane alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per via del rifiuto di sottoporsi all’esame alcolemico da parte del giovane.

La patente di guida è stata ritirata e messa a disposizione della Prefettura di Cagliari per i provvedimenti di competenza.