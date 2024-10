L'associazione Angeli nel Cuore odv di Arbus ha festeggiato ieri 11 anni di attività. Undici anni di solidarietà e amore nei confronti del prossimo in tutto il Sud Sardegna e Medio Campidano.

I volontari, dal cuore enorme, si dedicano gratuitamente agli altri, offrendo loro il proprio tempo e la propria passione, in collaborazione con le realtà locali e regionali. Si occupano degli anziani, dei bambini, delle famiglie in difficoltà e svolgono attività di sensibilizzazione al tema delle dipendenze, della prevenzione e lotta alla violenza in ogni sua forma domestica, e dell'abbandono.

Tantissimi gli ospiti presenti in questa giornata speciale, tra cui il professional team, composto da avvocati e psicologhe al servizio degli utenti attraverso l'Istituzione di appositi sportelli, tra cui l'avvocato Penalista Gianfrancesco Piscitelli, le avvocate Francesca Cancedda e Laura Fadda, esperte in diritto familiare, minorile e tutelare, la psicologa forense e criminologa Emanuela Piredda e la psicologa Alice Bandino.