Ieri ad Arbus, a conclusione di un'attività di indagine scaturita dalla querela presentata da un 30enne sacerdote oristanese residente ad Arbus, parroco della Chiesa di San Sebastiano Martire, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per tentato furto aggravato, un 39enne del luogo, disoccupato e con precedenti denunce a carico.

I militari operanti, grazie all'acquisizione di dichiarazioni testimoniali e di altri riscontri, hanno accertato che l'uomo, verso le ore 21 dell’11 febbraio scorso, dopo essersi introdotto all'interno della chiesa, approfittando della momentanea disattenzione del parroco che in quel momento si trovava in sacrestia, avrebbe portato via di sana pianta la cassetta delle offerte, contenente al momento all'incirca 50 euro in monete.

L'uomo avrebbe poi tentato di dileguarsi, ma sarebbe stato visto dal parroco che immediatamente lo ha rincorso per le stradine del paese, costringendolo ad abbandonare la cassetta con il denaro. Il fuggitivo era riuscito a far perdere le proprie tracce, ma alcuni passanti e lo stesso parroco sono riusciti a riconoscerlo.