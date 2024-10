Ieri pomeriggio i carabinieri della Stazione di Arbus hanno arrestato I.F., 21enne disoccupato di Arbus, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella circostanza i militari hanno segnalato al prefetto di Cagliari, quale assuntore di sostanze stupefacenti, un amico dell'arrestato. Alle 15,40 di ieri, in via Pineta, una pattuglia procedeva al controllo di una vettura sospetta con due giovani del luogo a bordo, parcheggiata nei pressi del locale anfiteatro.

Nel corso del controllo i militari avrebbero percepito un lieve odore di marijuana, pertanto hanno deciso di procedere alla perquisizione personale degli occupanti e della vettura. Durante le attività sarebbero stati rinvenuti addosso all'indagato circa due grammi di marijuana e nel cassetto del cruscotto della macchina 504 euro in contanti. Visto l'esito della perquisizione, i carabinieri hanno esteso l'attività anche presso i domicili dei due ragazzi.

A casa del giovane sarebbero stati rinvenuti circa 100 grammi di marijuana suddivisi in 19 involucri, mentre nell'abitazione del passeggero, sarebbe stato trovato solamente un involucro con 5 grammi di marijuana. Al termine delle attività l'indagato è stato dichiarato in arresto e tradotto presso la propria abitazione in attesa della direttissima, mentre l'altro giovane è stato segnalato al prefetto. Questa mattina, nel corso della prevista udienza, il giudice ha convalidato l'arresto e accordato i termini a difesa.