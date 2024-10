Questa mattina ad Arbus, alle 12,30 circa, al km 22 della sp 65 (la strada che conduce a Sant'Antonio di Santadi), per cause ancora in corso di accertamento si è verificato un brutto incidente fra due auto.

Una Renault Clio, con a bordo una coppia di Pabillonis (il marito 61enne e la moglie 52enne) ed una Peugeot 2008, con a bordo una coppia di Guspini (marito 56enne e la moglie 54enne), sono state coinvolte da un sinistro stradale.

Tutti e quattro gli occupanti dei veicoli, che non sarebbero in pericolo di vita, sono stati trasportati presso l'ospedale San Martino di Oristano. Al momento dell'impatto stava piovendo e nella strada erano presenti delle pozzanghere d'acqua. Sul posto, per i rilievi di rito, i carabinieri della Stazione di Arbus.