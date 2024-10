Il corpo senza vita di un'anziana è stato trovato ieri i un'abitazione di vico Libertà, ad Arbus. E' giallo sulla morte di Caterina Zanda, 87 anni. In casa con lei c'era anche la sorella Idina, 80 anni, trovata quasi priva di sensi e attualmente ricoverata all'ospedale di San Gavino Monreale.

A far scattare l'allarme una vicina di casa, che non vedendo le due donne da giorni ha chiamato il nipote, che entrato in casa ha trovato l'anziana priva di vita, ai piedi di una scala, e la sorella distesa sul pavimento, al piano superiore. Sul posto le ambulanze del 118 e i carabinieri. Idina è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale: secondo quanto riferito non riusciva a parlare e non ricordava nulla.

In serata è giunto nell'abitazione il medico legale per un primo esame esterno sul corpo della donna. Il cadavere è stato poi trasferito al cimitero di San Michele a Cagliari per l'eventuale esame autoptico. Oggi il pm Emanuele Secci, che coordina le indagini, e il medico legale Roberto Demontis, dovrebbero tornare nell'abitazione per un sopralluogo.

Indagini in corso nel frattempo da parte dei carabinieri della Compagnia di Villacidro, coordinati dal comandante Francesco Capula, che stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'anziana. Pare che le due avessero numerosi problemi di salute, ma che rifiutassero cure dirette, vivendo da tempo da sole. I militari attendono di sentire Idina Zanda per ulteriori eventuali chiarimenti su quanto accaduto.