Sono iniziati questa mattina ad Arborea, i lavori di fresatura e bitumatura di alcune strade urbane ed extraurbane.

Nello specifico saranno interessate via Barany (tratto finale compromesso dalle radici dei pini), via Santa Chiara (tratto finale compromesso dalle radici dei pini), la stradina di collegamento al cimitero (quella che parte dalla strada 19 est), la strada 20 est di accesso al cimitero, la strada 20 ovest (tratto finale in corrispondenza dell'incrocio con la filagna 22), via Don Bosco (tratto tra il bar Gallo Bianco e l'oratorio), via Manno, corso Roma (strada principale), corso Italia (intersezione con la via delle poste, intersezione con la via delle Mimose) e la strada 18 ovest.

“I lavori hanno richiesto un impegno finanziario di circa 150.000 e se verranno generate economie saranno impiegate in altri tratti della viabilità rurale notevolmente compromessa ulteriormente dalle recenti piogge. Sono in corso programmazione nuovi lavori di bitumatura per la risistemazione di altri tratti delle strade di campagna”, ha dichiarato la Sindaca Manuela Pintus.