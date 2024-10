È iniziata, ad Arborea, la distribuzione di 4mila 500 mascherine celesti e alcune bianche.

“Le mascherine in distribuzione sono quelle acquistate dal Comune, dalla Protezione Civile regionale e ricevute dall'Unione dei Comuni in dono da privati”, queste le parole della Sindaca Manuela Pintus che aggiunge: “La priorità di consegna è destinata alle persone fragili”.

Ogni busta contiene 3 mascherine (3 di colore celeste e una bianca) che, aggiunge la prima cittadina, “Sono destinate ai cittadini maggiormente a rischio per la presenza di particolari condizioni fisiche”

“Una parte della distribuzione – prosegue ancora la Pintus – è stata dedicata al personale sanitario, categoria in prima linea in questo periodo di emergenza e di assistenza alla popolazione (medici di base, pediatri e operatori e ospiti della Comunità Integrata per anziani), e agli ospiti del "Carlo Avanzini”.

“Nei prossimi giorni si continueranno a distribuire tutte le mascherine a disposizione. In questo modo si cercherà di raggiungere tutta la popolazione ma con un occhio di riguardo verso le persone più esposte”, ha concluso.