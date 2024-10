La Sala Operativa del Comando Vigili del Fuoco di Oristano è intervenuta questa mattina, intorno alle 8,30, per un incendio all’interno dell’impianto trattamento rifiuti nel Comune di Arbore. Inviate sul posto, con due autobotti in supporto, due squadre di pronto intervento, una dalla sede centrale del Comando di Oristano e una dal distaccamento di Ales.

Le squadre sono state coordinate dal comandante ed dal funzionario dei Vigili del Fuoco di guardia. L’incendio si è propagato all’interno della struttura nella parte centrale, un capannone di più di 18.000 metri quadri, interessando la parte del residuo secco indifferenziato.

L’intervento delle unità ha scongiurato il propagarsi del rogo all’intera attività, limitando i danni alla struttura. Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica, e con i mezzi meccanici della ditta si sta provvedendo alla bonifica dello stallo interessato dall’evento.

Al termine delle operazioni saranno avviate le indagini per valutare le possibili cause. Intervento ancora in atto.