Il Comune di Arborea, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Bersaglieri, sezione di Arborea, organizza per sabato 25 maggio una giornata dedicata alla Medaglia d'Oro al valore militare Maggiore Giuseppe La Rosa, bersagliere morto durante una missione in Afghanistan nel 2013.

La Rosa, l'8 giugno di quell'anno, si trovava a Farah a bordo di un veicolo che fu colpito da un ordigno lanciato probabilmente da un ragazzino di 11 anni che gli costò la vita.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Alle ore 9:45 è previsto il ritrovo dei partecipanti presso piazza Maria Ausiliatrice. Alle 10 l'alzabandiera e deposizione della corona al monumento dei Caduti. Saluti e interventi delle Autorità civili, militari e religiose.

Alle 11 partirà la gara podistica ufficiale UISP di 5 km che si svolgerà nel circuito di Arborea (quota di iscrizione 6 euro) e in contemporanea partenza di una corsa / camminata non competitiva ludico motoria, aperta a tutti. Attorno alle 12 è previsto l'arrivo e la premiazione degli atleti. A seguire intrattenimento musicale con la Fanfara del 3° Reggimento Bersaglieri.

Alle 13 pranzo sociale cremisi presso i locali della Proloco, Strada 19 Est Arborea (Centro Fieristico).

Le iscrizioni alla gara podistica devono pervenire entro e non oltre venerdì 24 maggio alla mail sezbersaglieriarborea@gmail.com