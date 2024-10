Il comune di Arborea è Covid free. Tutti i cittadini che avevano contratto il coronvirus sono guariti. A dare l'annuncio è stata la sindaca Manuela Pintus: "Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Oristano ci ha comunicato la completa guarigione degli altri 2 pazienti Covid-19 positivi di Arborea. Attualmente ad Arborea non vi sono dunque casi di persone contagiate dal coronavirus. Non per questo però dobbiamo abbassare il livello di attenzione".

"Stiamo entrando nella cosiddetta 'Fase 2' - spiega la prima cittadina -, quella in cui dovremo convivere col virus ed essere ancora più bravi a rispettare tutte le misure di contenimento (come ad esempio distanziamento interpersonale, pulizie della mani, uso della mascherina, uso dei guanti) per aiutare tutti a poter riprendere le attività quotidiane. Ringraziamo i medici, il personale sanitario e tutte le persone che stanno fornendo costantemente il loro prezioso supporto. Ringraziamo tutti i nostri concittadini per aver permesso anche con il loro corretto comportamento di registrare zero contagi alla data di oggi".

"Un ringraziamento particolare - conclude - va alle persone che sono state contagiate e che sono guarite perché sono state particolarmente responsabili e so che superare questa esperienza li ha provati non poco".