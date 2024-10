Il Coronavirus ha annullato tutti i grandi eventi musicali, rinviandoli, almeno per ora, all’anno prossimo. Anche ad Arbatax è stata annullata l’edizione 2020 del Red Valley. Evento musicale che portava, sul mega palco del piazzale delle Rocce rosse di Arbatax, i più grandi dj di fama mondiale e attirava migliaia di persone.

In questi mesi gli organizzatori sono riusciti a confermare gli ospiti di quest’anno ma spostandoli al 2021. Quindi il 13, 14 e 15 agosto 2021 saliranno sul palco Dimitri Vegas & Like Mike e l’EDM Martin Garrix ma tanti altri ospiti verranno annunciati più avanti. I biglietti già acquistati saranno validi per il Red Valley Festival 2021, oppure convertibili in voucher (ai sensi dell’art.88 del Dl 18 del 17 marzo 2020). Gli organizzatori provvederanno a contattare i possessori dei biglietti.