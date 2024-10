La Guardia di finanza della tenenza di Arbatax ha scoperto un evasore totale: è il titolare di una pizzeria in Ogliastra che nel periodo dal 2018 al 2021, oltre all'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, ha occultato ricavi alla tassazione per quasi 300mila euro e violazioni all'Iva per circa 30mila euro.

L’azienda, spiegano le Fiamme Gialle, sebbene negli anni avesse emesso gli scontrini fiscali ai propri clienti, utilizzava un misuratore fiscale non collegato in rete e, di conseguenza, non trasmetteva i dati degli incassi all’Agenzia delle Entrate. Dal 1 gennaio 2022, infatti, vi è l’obbligo di utilizzo di misuratori fiscali dotati di collegamento con l’Agenzia delle Entrate, con l’emissione dello scontrino elettronico. L'azione ispettiva, mirata alla ricostruzione minuziosa del volume d'affari della pizzeria, si è basata principalmente sull'esame dei dati presenti nel misuratore fiscale utilizzato e mediante l'incrocio dei dati segnalati dai fornitori.

“L’azione delle Fiamme Gialle ogliastrine rientra in un piano a più ampio raggio del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro a contrasto, attraverso l’utilizzo di diversi ed evoluti strumenti di indagine, delle più gravi e diffuse forme di evasione e frode fiscale che producono effettivi negativi e distorsivi dell’economia del territorio, favorendo la concorrenza sleale tra imprese”, sottolinea la Guardia di Finanza.