Rubati i fari lungo il sentiero che conduce a Batteria.

L’area che sovrasta il piazzale delle Rocce rosse, sopra il costone roccioso, è stato preso d’assalto da vandali e ladri che hanno portato via i faretti installati di recente sulla pavimentazione. In più occasioni, l’amministrazione comunale guidata da Masismo Cannas, ha indetto un bando per affidare l’area ed essere riqualificata e sfruttata come luogo d’attrazione per turisti e non solo.

Ma la terrazza che s’affaccia sul Golfo di Baunei non è mai stata affidata. I lavori effettuati negli anni scorsi dal Comune sono ormai in mano ai vandali.