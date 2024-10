E’ stata aggredita in casa da alcuni malviventi che hanno tentato di rapinarla. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata a Olbia, in via Ponchielli, nell'appartamento dove un’aziana di 81 anni, Anastasia Fodde, vive con una sorella e un fratello disabile.

La donna ha aperto la porta di casa, convinta che al campanello ci fossero dei conoscenti, invece si è trovata di fronte degli sconosciuti che l'hanno bloccata, tappato la bocca con uno straccio per evitare che urlasse, e hanno rovistato in tutta la casa alla ricerca di soldi o gioielli.

I malviventi sarebbero scappati dieci minuti dopo a mani vuote. La donna durante l'aggressione è caduta riportando una ferita al labbro. Sono stati i vicini di casa della donna ad allertare il personale del 118 che hanno trasportato la donna sotto shock in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini.