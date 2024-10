Ultima ora gratis alla Fiera di Cagliari per battere la crisi e incentivare gli ingressi dei visitatori. Regalando magari qualche possibilità di affare in più agli espositori.

E' una delle novità della 66esima edizione della Campionaria: questo pomeriggio c'è stata l'inaugurazione al Palazzo dei congressi. E domani ci sarà anche l'apertura dei cancelli.

Costo del biglietto: prefestivi e festivi cinque euro, feriali tre euro. I numeri: 450 espositori regionali e nazionali con 30 aziende storiche che espongono da più di 25 anni. Lieve flessione degli stand esteri mentre il ricambio tra vecchi e nuovi espositori è pari al 35 per cento.

All'interno dei 123mila metri quadri del quartiere fieristico sono stati allestiti dieci padiglioni. La superficie espositiva al coperto è di oltre 24mila metri quadri. Più diecimila metri quadri del piazzale. Per la prima volta è stata creata la piazza delle Camere di commercio: un'area per raccontare le peculiarità locali con particolare attenzione alle eccellenze. "Stiamo segnando un punto di svolta - ha detto il presidente della Camera di commercio di Cagliari Giancarlo Deidda nel corso dell'inaugurazione - unendo gli enti camerali della Sardegna".

Molto spazio all'agroalimentare, dai vini all'olio. Con una novità importata da "Fiori e spose": i più noti chef si esibiranno nei cooking show aperti al pubblico. Allestite anche due mostre: una di pittura e l'altra sulla storia della Fiera. Una rassegna aperta all'internazionalizzazione: saranno presenti anche otto imprenditori provenienti da Francia, Spagna, Turchia, Algeria e Marocco selezionati tra buyers, importatori e distributori nei settori agroalimentare, artigianato, edilizia e delle energie rinnovabili.

Nuova Fiera all'orizzonte: il futuro - ha annunciato Deidda - sarà un mix tra la nuova impresa delle start up e il commercio tradizionale. Sono 4 milioni e 800mila euro in totale le risorse finanziarie che la Camera di commercio ha deciso di investire nel triennio per garantire un nuovo volto all'azienda speciale. "Questa fiera - ha ribadito Deidda - deve andare verso il mare". Presenti tra gli altri all'inaugurazione anche l'assessore regionale agli Enti Locali Cristiano Erriu e il sindaco di Cagliari Massimo Zedda.