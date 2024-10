Un’importantissima occasione, per tutto il territorio e soprattutto per il centro del Mandrolisai, che dal 17 settembre vedrà attivo a Sorgono il Centro Clinico Kairos per lo sviluppo e il benessere psicologico.

Esecutivo già dal 2017, con prima sede a Ghilarza, il Centro composto da un’equipe sanitaria multidisciplinare esperta, opera con l’obbiettivo di supportare l’individuo nella sua salute mentale. Un team di esperti che si compone di: psicologi, psicoterapeuti, terapisti comportamentali, educatori, fisioterapisti, logopedisti e neuropsichiatri infantili che hanno creato nel tempo una cooperazione di valore atta a limitare il disagio psichico.

Il Dott. Nicola Cerina, psicologo e socio fondatore delle Cooperativa Sociale Kaiors, ci racconta: “La necessità di investire nell’apertura di una nuova sede nasce dal bisogno di soddisfare le richieste provenienti dalle famiglie di una importante zona geografica della Sardegna che allo stato attuale risulta scoperta dei principali servizi per l’età evolutiva sia di diagnosi che di riabilitazione, motivo per il quale gli utenti(coloro che ne hanno la possibilità) sono costretti a spostarsi in altri territori con tutte le vicissitudini del caso. Ciò che vogliamo diffondere – prosegue - sono la mentalità e la filosofia Kairos, ossia offrire servizi di qualità con personale con formazione specifica accessibili a tutte le persone, garantendo una presa in carico globale delle famiglie. Riteniamo che l’intervento precoce e mirato in età evolutiva attraverso un lavoro di rete possa prevenire e arginare i principali comportamenti a rischio in età adolescenziale e il disagio psichico in età adulta, nonché avere un ruolo di rilievo rispetto al fenomeno dell’abbandono scolastico, di cui la Sardegna è purtroppo da anni maglia nera”.

I servizi erogati dal Centro Clinico, taluni convenzionati, si rivolgono a bambini, adolescenti e adulti che potranno essere seguiti dal team di operatori che, per titoli ed esperienze, vanta competenze specifiche per ogni casistica di riferimento.

L’appuntamento per l’inaugurazione e per il rispettivo open-day è fissato alle ore 17.30 in via Piemonte n°2, occasione in cui i soci fondatori accoglieranno chiunque avesse piacere di conoscere una nuova realtà che trasfonde i propri saperi, intenti e obiettivi a Sorgono.

“Siamo orgogliosi,- conclude il dott. Cerina- dopo tanto lavoro, formazione e sacrifici di essere diventati un punto di riferimento per tutto il territorio del Guilcer e della provincia di Oristano e ci auspichiamo di poterlo essere anche per tutto quello del Mandrolisai e in particolare per Sorgono che è la Comunità che ospiterà la nostra nuova struttura, in cui saranno avviati importanti servizi quali: logopedia, terapia comportamentale, psicoterapia cognitivo comportamentale e psicomotricità, sempre nell’ottica del lavoro di equipe che da sempre ci contraddistingue e di cui andiamo fieri”.