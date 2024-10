McDonald's apre il suo primo ristorante a Nuoro e annuncia l'avvio delle selezioni online per 40 posti di lavoro. Si occuperà delle selezioni il McItalia Job Tour, che fa tappa nelle città sede dei nuovi ristoranti e dà la possibilità di partecipare alle selezioni per diventare "crew", ovvero parte integrante del team di lavoro e gestione del nuovo ristorante.

Il sito web mcdonalds.it è il punto di riferimento per quanti vogliono candidarsi per le posizioni aperte. Entro l'1 dicembre prossimo, i candidati potranno partecipare alla prima fase di selezione rispondendo ad alcune domande (disponibilità oraria, tipo di mansioni a cui si è interessati, area geografica di interesse etc) e inserendo il proprio curriculum vitae online.

Chi supererà il test verrà contattati da McDonald's e avrà accesso ai colloqui individuali che si svolgeranno in occasione della tappa del McItalia Job Tour a Nuoro nella prima metà di dicembre.