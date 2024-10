È previsto per domenica 21 ottobre l’appuntamento con il Gran Premio Team Solidale, la manifestazione della solidarietà che si terrà presso il Kartodromo Skindoor di Monastir in provincia di Cagliari. Per il quarto anno consecutivo il Gran Premio vedrà partecipare 144 piloti, suddivisi in 12 Team, pronti a regalare una gara emozionante al pubblico partecipante e a contendersi il Podio.

L’evento è organizzato per promuovere e presentare il nuovo progetto del Team Solidale Onlus: “Un Battito di Vita – Progetto Gianna Melis”, intitolato alla Sindaca di Esterzili recentemente scomparsa. Infatti, i proventi del Gran Premio Team Solidale 2018 contribuiranno all’acquisto di un eco cardiografo di ultimissima generazione per la diagnosi e la terapia prenatale delle cardiopatie congenite, patologia ad alta incidenza in Sardegna, con picchi elevati in Ogliastra, frequente causa di morte nei pazienti da 0 a 14 anni.

Questo strumento verrà donato al Reparto di Cardiologia Pediatrica dell’AO Brotzu di Cagliari, diretto dal Dott. Roberto Tumbarello. Hanno accolto l’invito a partecipare gli amici del: ASD Svalvolati Bikers; Cortoghiana Bike; MotoSardegna 58; Motoclub Oristano Stefano Scintu; Porsche Club Sardegna; Quattromori Chapter Sardinia Italy.

Da diversi anni il Team Solidale Onlus è in prima linea in Sardegna nell’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive, il cui obiettivo è raccogliere fondi da destinare ad iniziative benefiche, con particolare attenzione al benessere dei bambini affetti da gravi patologie.