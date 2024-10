La Rassegna enologica del Mandrolisai giunge alla sua terza edizione. Anche quest’anno, occasione della Sagra del Vino di Atzara, in programma sabato 13 e domenica 14 maggio, la Pro loco locale ha deciso di scommettere su un’iniziativa che anno dopo anno sta riscuotendo sempre maggior successo.



L’obiettivo è quello di contribuire alla valorizzazione delle produzioni vitivinicole di qualità, di stimolare le categorie interessate a un ulteriore miglioramento dei prodotti e di orientare il consumatore nella scelta dei vini.



Nello specifico, al concorso possono partecipare i produttori di vini che trasformano le uve nei comprensori dei comuni di Atzara, Meana Sardo, Ortueri, Samugheo e Sorgono, ossia quei territorio che presentano effettivamente le caratteristiche pedologiche, altitudinali e climatiche del Mandrolisai.



La rassegna si articola in due sezioni: vini rossi 2016 per amatori con produzioni inferiori ai 1.000 litri e vini rossi 2016 per produttori con produzioni superiori ai 1.000 litri.

Non sono ammessi bianchi secchi, bianchi spumanti, rossi spumanti, bianchi comuni dolci, rossi comuni dolci e rosati.



L’organizzazione della rassegna provvederà a rendere anonimi i campioni. Verranno utilizzate bottiglie bordolesi perfettamente uguali e sigillate con tappo sintetico, fornite dall’organizzazione al momento della compilazione della domanda di partecipazione.

I campioni, in numero di due bottiglie per ciascun vino partecipante alla rassegna, dovranno essere consegnati presso i locali del Museo del Vino in Via Regina Margherita ad Atzara da oggi, 8 maggio, e fino a venerdì prossimo, 12 maggio 2017, dalle ore 18:00 alle 20:00 accompagnati dalla domanda di partecipazione disponibile presso la stessa sede.



La commissione esaminatrice, una per ciascuna categoria, è formata da un presidente e da numero 4 esperti degustatori incaricati dall’organizzazione. Il giudizio della Commissione sarà definitivo e inappellabile. Il metodo di valutazione usato è quello a mezzo di scheda a punteggio con un massimo di 100 punti.



Per ogni categoria, verranno premiati i primi tre vini che riporteranno le valutazioni più alte.



La cerimonia di premiazione si terrà ad Atzara il 13 Maggio 2017, a conclusione dei lavori del convegno organizzato dalla Pro Loco.







Per tutte le informazioni: prolocoatzara@tiscali.it 339/3561113 – 327/3298225