La XVI Edizione del Carnevale delle Borgate apre la serie di appuntamenti in città. A cura dell'ASC Guardia Grande, domenica 15 febbraio dalle ore 14.30 è in programma la sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati (lungo la S.P. 55 bis Santa Maria la Palma verso la borgata di Guardia Grande). Nella Borgata si terrà la premiazione del carro più bello e la festa in maschera con animazione, giochi, musica e distribuzione di frittelle.

Sempre a Guardia Grande, martedì 17 febbraio dalle ore 16, la VI Edizione del Carnevalino delle "Borgate festa in maschera" con animazione, giochi, musica e distribuzione di frittelle dedicata ai bambini.

Conto alla rovescia per il carnevale dei bambini organizzato dal Comune di Alghero e dalla Fondazione META. La tradizionale sfilata in maschera dei bambini delle scuole elementari e dell'infanzia, in programma sabato 21 febbraio, presenta il tema "L'alimentazione ed i suoi prodotti" in occasione dell' EXPO 2015, curato dalla RM Management.

La partenza è prevista alle ore 15,30. Il chiassoso e colorato corteo, dopo il taglio del nastro, si muoverà dai giardini pubblici Manno, lungo via Vittorio Emanuele, via V. Veneto, raggiungendo Via Sant’Agostino per poi arrivare in via XX Settembre e scendere verso il centro. La sfilata attraverserà poi il centro storico: la prima tappa presso L.go San Francesco e Lo Quarter offrirà frittelle e bevande ai bambini in maschera. Si prosegue lungo Via Mazzini per arrivare in Piazza dei Mercati dove ci sarà musica, animazione, frittelle e bevande. Il gran finale in Piazza Civica con frittelle, balli e musica.

A concludere gli appuntamenti sarà la rappresentazione WW il Carnevale le sue Pentolacce, a cura dell'Associazione La Nuova Piccola Compagnia, domenica 22 febbraio a partire dalle ore 17.00 in Piazza Pino Piras nella tradizionale festa della Pentolaccia con giochi, musica e distribuzione di frittelle e caramelle.