È di 447.019,29 euro il risultato di Amministrazione approvato lo scorso 30 aprile, dal Consiglio comunale di Cossoine. Secondo la tabella presentata all’attenzione dei Consiglieri, il fondo cassa al primo gennaio 2017 è di 1 milione 132mila 844,48 euro.

Il totale delle riscossioni dello scorso è stato di 1 milione 552mila 900,27 euro mentre quello dei pagamenti di 1 milione 801mila 194,10, per arrivare a un fondo cassa al 21 dicembre 2017 di 884mila 550,65 euro.

I residui attivi e passivi sono stati quantificati, rispettivamente, in 1 milione 294mila 234,17 e 921mila 194,59 euro mentre il fondo pluriennale vincolato per spese correnti si attesta a 47mila 603,93 euro e quello per conto capitale a 762mila 967,01.

Il risultato di amministrazione ottenuto è composto dalle somme accantonate (61mila 311,06 euro) e dai fondi vincolati (219mila 092,62), non vincolati (146mila 834,04) e per finanziamento spesi in conto capitale (146mila 834,04).