È un programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 da 4 milioni di euro quello approvato dall’Amministrazione comunale di Banari, con il voto di astensione delle tre Consigliere di minoranza Daniela Tola, Donatella Manca e Nina Cherchi, nel corso della seduta del Consiglio comunale di lunedì 26 marzo.

Gli interventi del primo anno riguarderanno la messa in sicurezza degli edifici di proprietà comunale (300mila euro), delle strade interne ed esterne del centro abitato (300 mila), degli edifici di culto (300mila), l’ampliamento del cimitero comunale (500mila) e della sua messa in sicurezza (400mila).

Per il secondo sono in programma il completamento della casa di riposo per gli anziani (1 milione di euro), il completamento e il recupero della pavimentazione del centro storico (400mila), del recupero della pavimentazione della zona di San Michele (400mila) e il risparmio efficienza energetica degli edifici comunali (400mila).

Come specificato dal Sindaco Antonio Carboni all’inizio della seduta, alcune opere, tra cui la casa di riposo e la Chiesa di Santa Maria di Cea sono in attesa di finanziamento. Gli stessi sono stati inseriti all’interno della Programmazione Territoriale che dovrebbe concludersi a settembre.

Subito dopo si è sviluppato il dibattito nel corso del quale la capogruppo di minoranza Tola ha chiesto al primo cittadino se i contributi per la messa in sicurezza degli edifici del territorio facciano parte di un bando ministeriale. Notizia, questa, confermata dal primo cittadino rimarcando che l’intervento prescinde dalla programmazione territoriale.