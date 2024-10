Ora potrà finalmente partire l’iter per il programma di Riordino Urbano “Palazzo Passino”. Il Consiglio comunale di Bonnanaro ha, infatti, approvato il progetto redatto dall’ingegner Francesco bosincu in collaborazione con gli uffici tecnici comunali, per un lavoro che prevede una spesa complessiva di 760mila euro.

Gli interventi mirano a ricercare un’elevata qualità urbana in totale sinergia con il centro di prima e antica formazione, con gli spazi sportivi, ricreativi e residenziali del paese.

Nello specifico, il programma prevede il restauro di Palazzo Passino, l’apertura di un breve tratto di strada che dovrebbe collegare la zona di Santa Rughe/Palatu con la zona denominata “Zia Paula”, e le riqualificazioni delle vie Carboni e Vittorio Emanuele III (traversa interna della strada provinciale per Borutta e Thiesi).

L’importo complessivo dei lavori è stato quantificato in 760mila euro suddivisi in 387mila euro di cofinanziamento comunale e di 372mila 400 euro di Fondi della Regione Sardegna che il Comune chiederà attraverso la partecipazione al bando previsto dalla legge regionale numero 8 del 23 aprile 2015 che riguarda le “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”.

Il tutto si inserisce, anche, nell’attività di valorizzazione di promozione di alcuni siti archeologici, paesaggistici e identittari che l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Marras sta portando avanti dall’inizio del suo mandato.